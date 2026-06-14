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        Samsun'da kamusal mekan odaklı "Yaratıcı Atölye: Yerler ve Deneyimler" sergisi açıldı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) AR-GE Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Samsun Kent Çalışmaları ve Koruma Araştırma Grubu (SAMKENTKORUMA) tarafından düzenlenen "Yaratıcı Atölye: Yerler ve Deneyimler" Atölye Ürünleri Sergisi, kentin tarihi ve kamusal mekanlarına yönelik analiz ve tasarım çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Samsun'da kamusal mekan odaklı "Yaratıcı Atölye: Yerler ve Deneyimler" sergisi açıldı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) AR-GE Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Samsun Kent Çalışmaları ve Koruma Araştırma Grubu (SAMKENTKORUMA) tarafından düzenlenen "Yaratıcı Atölye: Yerler ve Deneyimler" Atölye Ürünleri Sergisi, kentin tarihi ve kamusal mekanlarına yönelik analiz ve tasarım çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi destekleriyle gerçekleştirilen sergi, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Mayıs ayında düzenlenen "Yaratıcı Atölye: Yerler ve Deneyimler" etkinliği kapsamında üretilen çalışmaların yer aldığı sergide, katılımcıların kent üzerine gerçekleştirdiği araştırma, analiz ve tasarım çalışmaları yer alıyor.

        Atölye süreci kapsamında katılımcılar, Samsun'un kentsel kimliğinde önemli yer tutan Bankalar Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Anakent Meydanı ve Saathane Meydanı üzerine saha araştırmaları gerçekleştirdi.

        Katılımcı yöntemlerle yürütülen çalışmalarda, kullanıcı deneyimleri, kentsel bellek unsurları ve mekansal özellikler değerlendirilerek çalışma alanlarına ilişkin sorunlar, potansiyeller ve tasarım önerileri geliştirildi.

        Sergide, mekansal analizler, katılımcı haritalama çalışmaları, GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizleri ve tasarım önerilerinin yanı sıra atölye kapsamında geliştirilen yapay zeka destekli görselleştirme çalışmaları da yer alıyor.

        Araştırma grubu koordinatörleri ve sergi küratörleri Arş. Gör. Dr. Damla Karagöz ile Arş. Gör. Nilay Nida Can, serginin sadece bir sonuç paylaşımı olmadığını hatırlattı. Karagöz, sürecin kent üzerine birlikte düşünme ve üretme pratiklerini görünür kılmayı amaçladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Kamusal alanların, kullanıcı deneyimi ve kent belleği üzerinden değerlendirilmesi, kentlerin geleceği için daha kapsayıcı ve nitelikli fikirlerin geliştirilmesine katkı sunuyor. Bu sergi, katılımcıların kentle kurdukları ilişkiyi kolektif bir öğrenme süreciyle ortaya koymaktadır."

        Kent çalışmaları, kültürel miras, koruma ve katılımcı planlama alanlarında çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan SAMKENTKORUMA'nın ilk faaliyetlerinden biri olan sergi, farklı disiplinlerden katılımcıların ortak üretimlerini kamuoyuyla buluşturuyor.

        "Yaratıcı Atölye: Yerler ve Deneyimler" sergisi 19 Haziran 2026 tarihine kadar TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi ev sahipliğinde, kent, kamusal mekan, mimarlık, planlama, koruma ve tasarım alanlarına ilgi duyan tüm ziyaretçilere açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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