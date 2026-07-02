Samsun'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Alınan bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü. Bu kapsamda "Silahla birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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