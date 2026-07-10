Samsun'da alacak kavgasında 1 kişi silahla yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Samsun'un Canik ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
İddiaya göre, Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak'ta Oğuz B. (35), alacak meselesinden dolayı husumeti bulunduğu Ertan T. (31) ve Yaşar T. (38) ile tartıştı.
Taraflar, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirine tüfek ve tabancayla ateş etti. Kasığından yaralanan Oğuz B. kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan Ertan T. ve Yaşar T. emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ve tabancayı da ele geçirdi.
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