Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Yusuf Koca görevine başladı
Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Yusuf Koca, ilçedeki görevine başladı.
Giriş: 10.07.2026 - 18:41 Güncelleme:
Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Yusuf Koca, ilçedeki görevine başladı.
Meslek hayatında Adana'nın Feke ilçesinde görev yapan Koca, ardından Zile Asliye Ceza Hakimliği görevinde bulundu.
Vezirköprü Adliyesi'ndeki görevine başlayan Koca, görevi Burak Özdemir'den devraldı.
Koca, Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ