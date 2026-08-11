Samsun'da amcasını silahla öldürdüğü öne sürülen şüpheli aranıyor
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yeğeni tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yeğeni tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yağbasan Mahallesi'nde İbrahim Çam'ın (73) silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı araştırmada, M.Ç'nin (46), henüz bilinmeyen nedenle amcası İbrahim Çam'ı ruhsatsız tabancayla başından ve koltuk altından vurduğu belirlendi.
Ağır yaralanan İbrahim Çam, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayda kullanılan tabancayla yaya olarak kaçtığı belirtilen şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.