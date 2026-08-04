Samsun'da aranan 4 hükümlü yakalandı

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



İlkadım ilçesinde, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G, "kasten yaralama" suçundan hakkında 9 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. ile "6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.D. yakalandı.



19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de "Kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta veya kredi kurumu çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık ve malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" suçlarından 7 ayrı dosyası bulunan İ.G. (39) yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

