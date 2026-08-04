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        Samsun'da aranan 4 hükümlü yakalandı

        Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Samsun'da aranan 4 hükümlü yakalandı

        Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        İlkadım ilçesinde, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G, "kasten yaralama" suçundan hakkında 9 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. ile "6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.D. yakalandı.

        19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de "Kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta veya kredi kurumu çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık ve malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" suçlarından 7 ayrı dosyası bulunan İ.G. (39) yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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