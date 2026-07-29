Samsun'da bahçede yaktığı ateşin içinde kalan kadın öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde bahçede yaktığı ateşin içinde kalan kadın yaşamını yitirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde bahçede yaktığı ateşin içinde kalan kadın yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Yakıntaş Mahallesi Tohtamış Sokak'ta dün akşam saatlerinde kendisine ait bahçeye giden Refia Usta (92) temizlik yapmak amacıyla kuru otları yaktı. Usta, bir süre sonra yayılan alevlerin içinde kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Usta'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Usta'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.
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