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        Samsun'da bahçede yaktığı ateşin içinde kalan kadın öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde bahçede yaktığı ateşin içinde kalan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Samsun'da bahçede yaktığı ateşin içinde kalan kadın öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde bahçede yaktığı ateşin içinde kalan kadın yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, Yakıntaş Mahallesi Tohtamış Sokak'ta dün akşam saatlerinde kendisine ait bahçeye giden Refia Usta (92) temizlik yapmak amacıyla kuru otları yaktı. Usta, bir süre sonra yayılan alevlerin içinde kaldı.


        ​İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Usta'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Usta'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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