Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli Çorum'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli Çorum'da gözaltına alındı.

        Atakum'da yaşayan bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle eve gelen zanlıya yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parasını teslim etti.

        Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan bu kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tespit ettikleri şüpheli M.C'yi (25) Çorum'da yakaladı.

        Mağdura ait 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Orta Çağ kütüphanelerinde eserler neden zincirleniyordu?
        Orta Çağ kütüphanelerinde eserler neden zincirleniyordu?
        Daha 5 yaşındaydı... Tatilde facia!
        Daha 5 yaşındaydı... Tatilde facia!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!

        Benzer Haberler

        Havza Kaymakamı Serin ve Belediye Başkanı İkiz, Diyanet Gençlik Merkezi'ni...
        Havza Kaymakamı Serin ve Belediye Başkanı İkiz, Diyanet Gençlik Merkezi'ni...
        Samsun'da takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Samsun'da takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem Samsun'daki genel kurula katılacak
        TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem Samsun'daki genel kurula katılacak
        Samsun'da servis aracı yandı, geriye demir yığını kaldı
        Samsun'da servis aracı yandı, geriye demir yığını kaldı
        Hafif ticari araç takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı
        Hafif ticari araç takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı
        Celil Yüksel: A Milli Takım formasını giymek istiyorum
        Celil Yüksel: A Milli Takım formasını giymek istiyorum