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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen şüphelilerin üstlerinde, araç ve ikametlerinde yaptıkları aramada, ⁠12 bin 638 sentetik ecza hapı, ⁠230 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile ⁠5 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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