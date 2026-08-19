Samsun'da bedensel engelli gence asker eğlencesi düzenlendi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde asker olmak isteyen bedensel engelli İlyas Mert Çelik için asker eğlencesi gerçekleştirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde asker olmak isteyen bedensel engelli İlyas Mert Çelik için asker eğlencesi gerçekleştirildi.
Ailesi tarafından evinin önünde düzenlenen eğlence öncesinde jandarma kıyafeti giyen Çelik, yakınlarıyla Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına gitti.
Burada jandarma personeliyle bir süre vakit geçiren Çelik, daha sonra yakınlarının oluşturduğu kortej eşliğinde eğlencenin yapılacağı alana götürüldü.
"En büyük asker bizim asker" sloganları eşliğinde alana gelen Çelik, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
Çelik'in mutluluğuna ailesi ve yakınları da ortak oldu.
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