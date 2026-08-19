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        Samsun'da bedensel engelli gence asker eğlencesi düzenlendi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde asker olmak isteyen bedensel engelli İlyas Mert Çelik için asker eğlencesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Samsun'da bedensel engelli gence asker eğlencesi düzenlendi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde asker olmak isteyen bedensel engelli İlyas Mert Çelik için asker eğlencesi gerçekleştirildi.

        Ailesi tarafından evinin önünde düzenlenen eğlence öncesinde jandarma kıyafeti giyen Çelik, yakınlarıyla Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına gitti.

        Burada jandarma personeliyle bir süre vakit geçiren Çelik, daha sonra yakınlarının oluşturduğu kortej eşliğinde eğlencenin yapılacağı alana götürüldü.

        "En büyük asker bizim asker" sloganları eşliğinde alana gelen Çelik, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

        Çelik'in mutluluğuna ailesi ve yakınları da ortak oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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