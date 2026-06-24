Samsun'da bin rakımlı yaylada çilek hasadı başladı

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi Dürtmen Yaylası'nda 3. Çilek Hasadı Etkinliği gerçekleştirildi.



Yaklaşık 1000 metre rakımda düzenlenen etkinlikte üreticiler, hasat için çilek tarlalarına girdi.



Alaçam'da sahil kuşağında yaklaşık 10, Dürtmen Yaylası bölgesinde ise 40 civarında üretici tarafından toplam 130 dekar alanda çilek üretimi yapıldığı bildirildi.



Hasadın sahil kuşağında mayıs ayı başında, yüksek kesimlerde ise haziran ayında başladığı ve yıl sonuna kadar devam ettiği ifade edildi.



Kilogram fiyatının 150-200 lira arasında değiştiği çileğin, üreticilere önemli gelir sağladığı belirtildi.



Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, yaptığı konuşmada, ilçede yaklaşık 130 dönümlük bir arazide çilek üretimi yapıldığını belirterek, üretimin her geçen yıl arttığını söyledi.



Alaçam çileğinin marka değerinin de giderek yükseldiğini vurgulayan Kayabaşı, "Özellikle Kızlan bölgemizde yaklaşık 40'a yakın üreticimiz çilek üretiminde bulunmakta. Bin rakımda çilek üretimi yapılıyor ve aromasıyla, lezzetiyle gerçekten çok değerli bir ürün. Kaymakamlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyemiz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte üretimi artırmak için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin sağladığı fideler ve çiftçilerimizin katkısıyla üretim her yıl artmaktadır. Alaçam çileğinin marka değerini yükseltmek için çalışmalarımız sürecektir. Tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, bereketli bir sezon diliyorum." dedi.



Çilek üreticisi Ergün Acar ise yaklaşık 3-4 yıl önce çilek üretimine başladığını söyledi.



Bölgede çilek üretiminin gelir getirici olduğuna işaret eden Acar, "Bize bu imkanı sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Satışlarımızı yapıyoruz, toptan veriyoruz. Şu ana kadar güzel para kazandık. Ben bu işe 1 dönüm olarak başladım. Sonra 2 dönüm yaptım, bu yıl da 2 dönüm daha ilave ettik ve toplam 4 dönüm olarak devam ediyoruz. Daha önce sigortalı bir işte çalışıyordum, hobi olarak başladım. Verimin ve kazancın iyi olduğunu görünce işi bıraktım ve kendi işimi kurdum. Şu anda ailece çalışıyoruz ve güzel kazanıyoruz." diye konuştu.



Programa, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız, Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez, Alaçam Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Hüseyin Yıldız, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan, kurum temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı

