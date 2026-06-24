Samsun Büyükşehir Belediyesi Ilıca İlkokulu ve Ortaokulu'nda bilim şenliği düzenledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Havza'da TÜBİTAK 4009 Bilim Şenliği düzenlendi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Dezavantajlı kırsal kesimdeki okullarda öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerine yönelik tutumlarını olumlu yönde geliştirmek, bilimsel okuryazarlığı artırmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak hedefiyle "Köy Okullarında Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi Rüzgarı: Tasarımdan Üretime STEAM Yolculuğu Projesi"ni hayata geçirdi.





Bu kapsamda Ilıca İlkokulu ve Ortaokulu'nda üç gün sürecek TÜBİTAK 4009 Bilim Şenliği düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Keşif Kampüsü iş birliğiyle düzenlenen bilim şenliğinde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimi adına önemli olduğunu söyledi.





Samsun Büyükşehir Belediyesi Eğitim Dairesi Şube Müdürü Yahya Torun ise milli teknoloji hamlesinin yürütücü kurumun olanakları sayesinde sadece şehirdeki bilim merkezlerinde değil, kırsal kesimdeki öğrencilerle buluşmasını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.



Şenlikte öğrenciler sanal gerçeklik deneyim alanı ve VR-Mbot uygulamaları, 3D kalem ve resim atölyesi, teleskoplar, planetaryum gösterimleri, akıl ve zeka oyunları ile robotik deneyim alanlarını deneyimleme fırsatı buldu.





Programda ayrıca ana sınıfı öğrencileri için boyama etkinliği de düzenlendi.







