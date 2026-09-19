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        Samsun'da bisikletçilerden tedavi gören arkadaşlarına moral ziyareti

        Samsun'da Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu üyeleri, kanser tedavisi gören arkadaşları Arzu Şimşek'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Samsun'da bisikletçilerden tedavi gören arkadaşlarına moral ziyareti

        Samsun'da Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu üyeleri, kanser tedavisi gören arkadaşları Arzu Şimşek'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

        Topluluğun kurucusu Abdurrahman Güner ve üyeler, bisikletlerini balonlarla süsleyerek 58 yaşındaki Arzu Şimşek'in İlkadım ilçesindeki evinin önünde bir araya geldi.

        Bisikletliler burada, "Başaracağına inanıyoruz, sen de söz ver" yazılı pankart açtı.

        Sürpriz ziyaret karşısında duygulanan Şimşek, arkadaşlarının yanına gelerek destekleri için teşekkür etti.

        Şimşek, kendisi için düzenlenen etkinliğin sürpriz olduğunu belirterek "Hiç beklemiyordum, çok mutlu oldum, çok da duygulandım. İnşallah tedaviyle ve moralle atlatacağım. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

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        Abdurrahman Güner de arkadaşlarına moral vermek amacıyla etkinliği düzenlediklerini dile getirerek "Arkadaşımıza sürpriz yapmak, moral vermek, yanında olduğumuzu göstermek istedik. Arkadaşlar, dostlar zor günlerde insanın yanında olmalı. İnşallah iyileştiğinde de bisikletlerimize bağladığımız balonlarımızı gökyüzüne bırakacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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