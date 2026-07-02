Samsun'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, kontrol altına alındı. Yolpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Orman arazisi içinde örtü alanında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışma sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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