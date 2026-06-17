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        Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Akçagün Mahallesi Ormanköy mevkisindeki bir evde sabah erken saatlerde yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında evde bulunan ve yaralanan S.Y, sağlık ekiplerince ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

        İtfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde yangının elektrik kaynaklı olabileceği bildirildi.

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