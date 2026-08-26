Samsun'da Gazi Park yeni konseptiyle hizmet vermeye başladı

İlkadım ilçesindeki Gazi Park, yenileme çalışmalarının ardından Gazi Park Kafe Restoran konseptiyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap ile Güvenli Parklar Projesi kapsamında yenilenen Gazi Park Kafe Restoran'ı ziyaret etti.

İstiklal Caddesi ile yeşil alanları buluşturan parkta yapılan düzenlemelerle alanın daha güvenli, modern ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlandı.

Kurnaz, yaptığı açıklamada, Gazi Park'ın yenilenmesine ilişkin seçim döneminde vatandaşlara söz verdiklerini belirterek, "Gazi Park'ın yeni bir yüze kavuşması, daha kullanışlı ve güvenli hale gelmesi için seçim kampanyamız sürecinde vatandaşlarımıza söz vermiştik. 15 Mart 2024 tarihinde Gazi Park önünde bir videoyla bu sözümüzü hemşehrilerimize duyurmuştuk." dedi.

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Göreve geldikten sonra Güvenli Parklar Projesi kapsamında çalışmalara başladıklarını aktaran Kurnaz, şunları kaydetti:

"Yeni konseptiyle Gazi Park Kafe Restoran, vatandaşlarımız için huzurlu bir dinlenme alanı olmasının yanı sıra yeme içme ihtiyaçlarının da giderilebileceği nezih bir mekan haline geldi. İlkadım'ın kalbinde yer alan ve yenilenen konseptiyle daha fazla yeşil alana sahip olan Gazi Park Kafe Restoran, bu anlamda kente nefes aldıracak. Vatandaşlarımız tarafından da çok beğenilen Gazi Park Kafe Restoran, Samsun'un Kalbi İlkadım'ın yeni cazibe merkezi olacak. İlkadım'da hemşehrilerimiz için verdiğimiz sözleri tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz."