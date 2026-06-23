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        Samsun'da hayvancılıkta verimliliği artırmaya yönelik eğitim

        Samsun'da düzenlenen "Rasyon Hazırlama ve Pratik Hayvan Besleme Uygulamaları Eğitimi" ile hayvansal üretimde maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Samsun'da hayvancılıkta verimliliği artırmaya yönelik eğitim

        Samsun'da düzenlenen "Rasyon Hazırlama ve Pratik Hayvan Besleme Uygulamaları Eğitimi" ile hayvansal üretimde maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

        Karadeniz Yayımcılık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi (KARYAY ) tarafından organize edilen eğitim, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hayvan Besleme Bilim Derneği davetli eğitimcisi Prof. Dr. Mustafa Boğa tarafından verildi.

        Eğitim kapsamında, hayvancılık işletmelerindeki toplam maliyetin yaklaşık yüzde 60-70'ini oluşturan yem girdilerinin optimize edilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılara, yerel ve alternatif ham madde kullanımı ile "düşük maliyetli ve yüksek verimli rasyon hazırlama" teknikleri aktarıldı. Bu yöntemlerle işletme bazında maliyetlerin düşürülmesi ve ulusal hayvancılık ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Akademik düzeydeki hayvan besleme ilkelerinin saha pratikleriyle birleştirildiği eğitimde, rasyon (Bir hayvanın bir günde tüketeceği ihtiyaçlarını karşılayacak yem karışımı) formüllerinin yanı sıra işletme koşullarına uygun çözümler ve sürü sağlığını koruyan stratejiler ele alındı. Uygulamalı eğitim sayesinde, hatalı beslemeden kaynaklanan asidoz ve ketozis gibi metabolik hastalıkların azaltılması hedefleniyor.

        Eğitimde ayrıca hassas besleme tekniklerinin çevresel etkilerine de dikkat çekildi. Doğru dengelenmiş rasyonlar sayesinde hayvanların doğaya saldığı azot, fosfor ve metan gazı miktarının minimize edilmesi, böylece karbon ayak izinin azaltılarak sürdürülebilir hayvancılık pratiklerinin yaygınlaştırılması öngörülüyor.

        KARYAY Genel Müdürü Sevda Çiğdem Önder, eğitimin hayvancılık sektörünün en kritik ihtiyacı olan doğru ve ekonomik besleme konusuna bilimsel bir reçete sunduğunu ifade etti. Sertifika alan katılımcıların, edindikleri güncel bilgileri kendi bölgelerindeki diğer üreticilere aktararak birer "bilgi elçisi" rolü üstlenmesi bekleniyor.

        Eğitim sonunda düzenlenen törenle, veteriner hekim, zooteknist ve üreticilerden oluşan 27 katılımcıya sertifikaları Önder tarafından takdim edildi.

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