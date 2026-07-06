Samsun'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde boya ve inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın söndürüldü.



23 Nisan Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan inşaat malzemesi deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.



Yangında depo kullanılamaz hale geldi.



Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.













