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        Samsun'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 11 yivsiz tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Samsun'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 11 yivsiz tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde çalışma yürütüldü.

        Çalışmada 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 11 yivsiz tüfek, 20 uzun namlulu silah fişeği ve 39 kovan ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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