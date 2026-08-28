Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 80 gümrük kaçağı parfüm ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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