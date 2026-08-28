Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, ⁠80 gümrük kaçağı parfüm ile ⁠20 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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