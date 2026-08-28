Samsun'da cankurtaranlar 3 ayda 432 kişiyi boğulmaktan kurtardı

İLYAS GÜN - Samsun'un 207 kilometrelik sahil bandının 30 kilometrelik bölümünde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonunun başlamasından bu yana 432 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Karadeniz'in sahil yapısı ve kıyıya yakın bölgelerde ani derinlik değişimleri, özellikle rüzgarlı havalarda "rip" (çeken) akıntıların oluşmasına neden oluyor.

Kıyıya ulaşan dalgaların kum setlerindeki boşluklardan açığa doğru hızla geri dönmesiyle oluşan güçlü su hareketleri, denize giren vatandaşlar için boğulma riski oluşturuyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla Samsun'un sahil bandındaki yüzülebilir alanlarda yoğunluk yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla 110 kişilik cankurtaran ekibi oluşturdu.

REKLAM

Ekipler, 30 kilometrelik sahil bandında 5 ATV, 7 kurtarma botu ve 2 kurtarma jet ski ile görev yapıyor.

Cankurtaran Saha Sorumlusu Tolga Çekağa, AA muhabirine, Samsun'un 207 kilometrelik sahil bandının yaklaşık 30 kilometresinde yüzülebilir alan bulunduğunu söyledi.

Bu alanlarda vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Çekağa, "Cankurtaranlarımız 1 Haziran'dan itibaren göreve başladı. O günden bu yana 438 boğulma vakasına müdahalede bulunduk. 432 kişiyi sudan canlı çıkartırken 6 kişinin ise ne yazık ki cansız bedenine ulaştık. Ölümlü vakalar ne yazık ki Samsun Valiliğinin denize girilmesini tavsiye etmediği bölgelerde gerçekleşti." dedi.

REKLAM

- "Boğulma vakaları en çok rüzgarlı havalarda meydana geliyor"

Samsun'da 19 Mavi Bayraklı plaj bulunduğunu belirten Çekağa, bu alanlarda sabit cankurtaranların görev yaptığını ifade etti.

Vatandaşların Mavi Bayraklı plajları tercih etmesinin güvenlik açısından önemli olduğunu vurgulayan Çekağa, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın bu bölgelerde denize girmeleri onlar için de bizim için de işimizi oldukça kolaylaştırıyor ve kaza oranını en aza indiriyoruz. Şu anda Mavi Bayraklı plajlarımızda başarı ve kurtarma oranımız yüzde 100. Herhangi bir olumsuz vaka yaşamadık. Boğulma vakaları en çok rüzgarlı havalarda meydana geliyor. Dalgalı ve rüzgarlı havalarda megafonlarla uyarı yapıyoruz. Bu tür havalarda vatandaşlar bizi dinleyip emniyet şamandıralarını geçmediği sürece herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyoruz."

REKLAM

Çekağa, rip akıntılarına karşı vatandaşların panik yapmaması gerektiğini ifade ederek, "Rüzgarlı ve dalgalı havalarda muhtelif yerlerde rip akıntısı gerçekleşiyor. Bu akıntılar karşısında vatandaşlarımızdan ricamız panik yapmamaları ve cankurtaranların uyarılarını dinlemeleridir. Rip akıntısına kapılan vatandaşlar, kıyıya doğru yüzmek yerine Samsun kentinin doğu ve batı yönünde, yani kıyıya paralel yüzerek bu akıntıdan kurtulabilir." dedi.

- "Dalgakıranlar farklı bir akıntı oluşturuyor"

Dereköy Mahallesi'ndeki sahilde dalgakıranların bulunduğunu ve bu bölgede boğulma vakalarının fazla olduğunu belirten Çekağa, vatandaşların bölgeyi tercih etmesinde sahildeki gölgeliklerin etkili olduğunu söyledi.

REKLAM

Dalgakıranların bulunduğu alanlarda denizin sakin görünmesinin vatandaşları yanıltabildiğini dile getiren Çekağa, şunları kaydetti:

"Burada boğulma vakamız bir hayli fazla. Ölümlü vakalarımızın da birçoğu orada gerçekleşti. İnsanların orayı tercih etmesinin sebebi arkada gölgeliklerin olması. Lakin oradaki dalgakıran dediğimiz kayalıklar çok farklı bir akıntı gerçekleştiriyor. Bu akıntı, deniz iyiymiş gibi bir izlenim verse de dalgaların kayaların uçlarında oluşturduğu farklı akıntı şekli nedeniyle vakalarımızın birçoğu orada gerçekleşiyor."