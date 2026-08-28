Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Zanlıların üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 528 sentetik ecza hap, 950,20 gram sentetik uyuşturucu, ⁠3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ile 7 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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