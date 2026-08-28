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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 528 sentetik ecza hap, 950,20 gram sentetik uyuşturucu, ⁠3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ile 7 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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