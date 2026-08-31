Samsun'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, kuyumcudan 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, şüpheli A.B'yi (52) hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira ile yakaladı.

Şüphelinin ayrıca Temmuz 2026'da iki farklı ilde gerçekleştirilen kuyumcu hırsızlığı olayları nedeniyle firari olarak arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.