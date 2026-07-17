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        Samsun'da motosiklet sürücüsünün itfaiyeye yol açması kamerada

        Samsun'da motosiklet sürücüsünün trafikteki diğer sürücüleri uyarıp itfaiyeye yol açması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Samsun'da motosiklet sürücüsünün itfaiyeye yol açması kamerada

        Samsun'da motosiklet sürücüsünün trafikteki diğer sürücüleri uyarıp itfaiyeye yol açması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekiplerinin sirenlerini çalarak olaya gittiğini fark etti.

        Trafikteki diğer sürücüleri uyaran motosikletli, sol şeridin trafiğe açık kalmasını sağladı.

        İtfaiye personeli, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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