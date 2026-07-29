Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da öğrenciler Kızılırmak Deltası'nı gezdi

        Samsun'da öğrenciler Kızılırmak Deltası'nı gezdi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 21:32 Güncelleme:
        Samsun'da öğrenciler Kızılırmak Deltası'nı gezdi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nı gezdi.

        Samsun Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Yaz Kur'an Kurslarında eğitim alan öğrenciler, Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

        Program kapsamında öğrencilere ilk olarak deltayı tanıtan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Gösteride, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kuş türleri, bölgenin tabiat yapısı, sazlıklar ve alandaki canlı türleri hakkında bilgiler verildi.

        Yaklaşık 125 öğrencinin katıldığı alan gezisinde açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Çocuklarımızı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan alanımızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Amacımız, gençlerimize doğa sevgisini aşılamak ve çevre bilincini kazandırmaktır. Deltamızın barındırdığı biyoçeşitliliği ve kuş türlerini yerinde tanıtmayı önemsiyoruz. Öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştirmek amacıyla bilgilendirme etkinliklerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

        Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ise "Gençlerimizin milli ve manevi eğitimlerinin yanı sıra yaşadıkları şehrin doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde görerek çevre bilinci kazanmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        S

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Gelecek Partisi feshedildi
        Gelecek Partisi feshedildi
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        Italiano'dan rotasyon açıklaması!
        Italiano'dan rotasyon açıklaması!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Samsun'da tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyon çalışmaları sürüyor
        Samsun'da tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyon çalışmaları sürüyor
        Başkan Türkel: "Atakum'a hizmet aşkıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz"
        Başkan Türkel: "Atakum'a hizmet aşkıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz"
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Arkadaşlık teklifini geri çeviren kadını darbetti
        Arkadaşlık teklifini geri çeviren kadını darbetti
        Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası
        Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası
        Samsun'da 1,5 milyonluk vurgun yapan sahte polis tutuklandı
        Samsun'da 1,5 milyonluk vurgun yapan sahte polis tutuklandı