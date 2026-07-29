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        Samsun'da tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyon çalışmaları sürüyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde, belediye tarafından restore edilen tarihi Taçlı Çeşme'deki çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 21:34 Güncelleme:
        Samsun'da tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyon çalışmaları sürüyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde, belediye tarafından restore edilen tarihi Taçlı Çeşme'deki çalışmalar sürüyor.

        Samsun Valiliği ile Bafra Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Taçlı Çeşme Restorasyon, Rekonstrüksiyon, Taşıma ve Çevre Düzenleme Projesi" kapsamında, tarihi çeşmenin aslına uygun şekilde yenilenerek kent kültürüne kazandırılması amaçlanıyor.

        Alanı gezerek yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, projenin Bafra'nın tarihi dokusuna katkı sağlayacağını belirtti.

        Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Kılıç, projenin tamamlanmasıyla ilçenin tarihi envanterine önemli bir yapının ekleneceğini kaydetti.

        Restorasyon, rekonstrüksiyon ve çevre düzenleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak tarihi çeşmenin yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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