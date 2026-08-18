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        Samsun'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Samsun'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Emirefendi Mahallesi Süleyman Türk Caddesi'nde F.K'ye ait otomobilin motor bölümünde LPG kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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