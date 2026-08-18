Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Belirlenen şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 12 bin 977 sentetik ecza hapı, 113,50 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 70 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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