Samsun'da polis, yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti
Samsun'un İlkadım ilçesinde trafik polisi, yolda kalan otomobili iterek sürücüsüne yardımcı oldu.
Giriş: 02.11.2026 - 12:05 Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde trafik polisi, yolda kalan otomobili iterek sürücüsüne yardımcı oldu.
Liman Kavşağı'nda arızalanan otomobili fark eden trafik polisi, aracından inerek otomobilin yol kenarına çekilmesine destek oldu.
Polisin itmesiyle otomobilin yol kenarına alınmasının ardından kavşaktaki trafik akışı normale döndü.
Polisin sürücüye yardım ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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