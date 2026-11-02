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        Samsun'da polis, yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti

        Samsun'un İlkadım ilçesinde trafik polisi, yolda kalan otomobili iterek sürücüsüne yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Samsun'da polis, yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti

        Samsun'un İlkadım ilçesinde trafik polisi, yolda kalan otomobili iterek sürücüsüne yardımcı oldu.

        Liman Kavşağı'nda arızalanan otomobili fark eden trafik polisi, aracından inerek otomobilin yol kenarına çekilmesine destek oldu.

        Polisin itmesiyle otomobilin yol kenarına alınmasının ardından kavşaktaki trafik akışı normale döndü.

        Polisin sürücüye yardım ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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