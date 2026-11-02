Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Sevimli karga, balıkçı barınağının maskotu oldu Kedilerle bile oynayan karga, barınağa renk katıyor

        Sevimli karga, balıkçı barınağının maskotu oldu Kedilerle bile oynayan karga, barınağa renk katıyor

        Samsun'un İlkadım ilçesindeki balıkçı barınağını mesken edinen bir karga, amatör balıkçıların maskotu oldu. Balıkçılar yemek yerken masalarına konarak sofralarına ortak olan karga, insanlardan korkmaması ve sevimli tavırlarıyla ilgi görüyor. Barınaktaki vatandaşların özenle beslediği karga, kedilerle bile oynuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Sevimli karga, balıkçı barınağının maskotu oldu Kedilerle bile oynayan karga, barınağa renk katıyor

        Samsun'un İlkadım ilçesindeki balıkçı barınağını mesken edinen bir karga, amatör balıkçıların maskotu oldu. Balıkçılar yemek yerken masalarına konarak sofralarına ortak olan karga, insanlardan korkmaması ve sevimli tavırlarıyla ilgi görüyor. Barınaktaki vatandaşların özenle beslediği karga, kedilerle bile oynuyor.

        Karganın hikayesini anlatan Mesut Şahin, karganın 14 Temmuz 2024 tarihinde yaralı halde bulunduğunu belirterek, "Bizim canımız ciğerimiz. Bir hikâyesi var tabii. 14 Temmuz 2024'te Samsun Atatürk Bulvarı'nda bir aracın çarpması sonucu küçük bir yavruyken asfalt üzerinde yatar halde bulunmuş. Barınakta görevli Murat kardeşimiz de tesadüfen onu görmüş ve almış. Tedavileri için burada topyekûn seferber olduk. Ama esas bu işin kahramanı bence Murat kardeşim. O, tüm tedavilerini yaptı. Küçük bir yavruydu ve onu özenle besledik. Ama bu süreçte kesinlikle özgürlüğünü kısıtlayıcı hiçbir hamlede bulunmadık. Hep dışarıdaydı, hep serbestti. Karnı acıkınca kendisi geliyor. Buranın maskotu, neşe kaynağı olduğu için kimin kapısına gelse elinde bulunan ikramdan ne varsa o gün ona ikram ediyor. Beğenmezse sesli bir şekilde kızarak başka şeyler istiyor. Başına sadece araba çarpması değil, birçok musibet de geldi. Ağaçta asılı kaldı, tırnağı koptu. Sonra hastalandı. Sürekli bir tedavi sürecinden geçti. Bu, birlikte geçirdiğimiz yaklaşık üçüncü yazımız. Ama şükür, şu an iyi. Biz kendisini seviyoruz. Bizim neşe kaynağımız ve kendisi burada olduğu sürece ona bakacağız. Ama özgürlüğünü kesinlikle kısıtlamıyoruz. Serbest, istediği gibi gidip geliyor" dedi.

        REKLAM

        "Kulübeleri tek tek ziyaret ediyor"

        Emekli öğretmen Ruhi Seren ise karganın hemen hemen her gün barınaktaki kulübeleri ziyaret ettiğini anlatarak, "Balıkçı barınağının maskotu haline geldi. Kedilerle oynuyor. Açık olan kulübelerin hemen hemen hepsini ziyaret ediyor. Kimden yemek buluyorsa onu yiyor. Bizim de buranın maskotu oldu. Korkmuyor. Kulübelerin kapısını açık bulduğu zaman içeri giriyor. Bazen de kapalı olduğumuzda camı tıklatıyor. 'İçeri alın beni' diyor. Kayıkların üzerinden geçiyor, oradan öbür tarafa geçiyor. Nerede yemek bulunsa oraya gidiyor. Bizim de maskotumuz oldu, alıştık ona. Son dört gündür her gün benim kulübemi ziyaret etti. Her gelmesinde videosunu çektim. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar, bizi arıyorlar. 'Ne kadar güzel, biz de sevelim' diyorlar" diye konuştu.

        REKLAM

        "Peyniri de özel geliyor"

        Balıkçı barınağındaki Osman Yamak da kargayı her gördüğünde beslediğini ve zamanla ona alıştıklarını ifade ederek, "Her geldiğimde hemen ayağımın dibine gelir, burada onu beslerim. Ondan sonra gezer, böyle bir tur atar ve tekrar buraya gelir. Şimdi benim tekneye çıktı, oradan karşıya geçti. Artık burada bir eğlencemiz oldu. Ona alıştık, onu görmeden duramıyoruz. Her geldiğimizde burada olacak diye düşünüyoruz. Rahmetli Recep abi vardı. Bir ara Recep abinin maskotu martılardı. Martılara elinden balık yediriyordu. Bizde de ondan bir hatıra kaldı burada. Şimdi onun yerini bu karga aldı. Pilav yapıyoruz, yediriyoruz. Peyniri de özel geliyor. Özel olarak besliyoruz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        53 gün geride kaldı... Büşra bebekten bir iz yok!
        53 gün geride kaldı... Büşra bebekten bir iz yok!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Eski eşi 15 kez bıçakladı! Cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı!
        Eski eşi 15 kez bıçakladı! Cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı!
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Samsunspor yenilgi rekorunu tazeledi: Üst üste 8. mağlubiyet
        Samsunspor yenilgi rekorunu tazeledi: Üst üste 8. mağlubiyet
        Samsun'da su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun Kitap Fuarı sona erdi
        Samsun Kitap Fuarı sona erdi
        Bilek güreşinde dünya ikincisi Merve Keskin, Samsun'da çiçeklerle karşıland...
        Bilek güreşinde dünya ikincisi Merve Keskin, Samsun'da çiçeklerle karşıland...
        Psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar, Samsun Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluş...
        Psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar, Samsun Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluş...
        Samsun Kitap Fuarı'nda bir okura 200 kitap hediye edildi
        Samsun Kitap Fuarı'nda bir okura 200 kitap hediye edildi