Sevimli karga, balıkçı barınağının maskotu oldu Kedilerle bile oynayan karga, barınağa renk katıyor

Samsun'un İlkadım ilçesindeki balıkçı barınağını mesken edinen bir karga, amatör balıkçıların maskotu oldu. Balıkçılar yemek yerken masalarına konarak sofralarına ortak olan karga, insanlardan korkmaması ve sevimli tavırlarıyla ilgi görüyor. Barınaktaki vatandaşların özenle beslediği karga, kedilerle bile oynuyor.

Karganın hikayesini anlatan Mesut Şahin, karganın 14 Temmuz 2024 tarihinde yaralı halde bulunduğunu belirterek, "Bizim canımız ciğerimiz. Bir hikâyesi var tabii. 14 Temmuz 2024'te Samsun Atatürk Bulvarı'nda bir aracın çarpması sonucu küçük bir yavruyken asfalt üzerinde yatar halde bulunmuş. Barınakta görevli Murat kardeşimiz de tesadüfen onu görmüş ve almış. Tedavileri için burada topyekûn seferber olduk. Ama esas bu işin kahramanı bence Murat kardeşim. O, tüm tedavilerini yaptı. Küçük bir yavruydu ve onu özenle besledik. Ama bu süreçte kesinlikle özgürlüğünü kısıtlayıcı hiçbir hamlede bulunmadık. Hep dışarıdaydı, hep serbestti. Karnı acıkınca kendisi geliyor. Buranın maskotu, neşe kaynağı olduğu için kimin kapısına gelse elinde bulunan ikramdan ne varsa o gün ona ikram ediyor. Beğenmezse sesli bir şekilde kızarak başka şeyler istiyor. Başına sadece araba çarpması değil, birçok musibet de geldi. Ağaçta asılı kaldı, tırnağı koptu. Sonra hastalandı. Sürekli bir tedavi sürecinden geçti. Bu, birlikte geçirdiğimiz yaklaşık üçüncü yazımız. Ama şükür, şu an iyi. Biz kendisini seviyoruz. Bizim neşe kaynağımız ve kendisi burada olduğu sürece ona bakacağız. Ama özgürlüğünü kesinlikle kısıtlamıyoruz. Serbest, istediği gibi gidip geliyor" dedi.

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"Kulübeleri tek tek ziyaret ediyor"

Emekli öğretmen Ruhi Seren ise karganın hemen hemen her gün barınaktaki kulübeleri ziyaret ettiğini anlatarak, "Balıkçı barınağının maskotu haline geldi. Kedilerle oynuyor. Açık olan kulübelerin hemen hemen hepsini ziyaret ediyor. Kimden yemek buluyorsa onu yiyor. Bizim de buranın maskotu oldu. Korkmuyor. Kulübelerin kapısını açık bulduğu zaman içeri giriyor. Bazen de kapalı olduğumuzda camı tıklatıyor. 'İçeri alın beni' diyor. Kayıkların üzerinden geçiyor, oradan öbür tarafa geçiyor. Nerede yemek bulunsa oraya gidiyor. Bizim de maskotumuz oldu, alıştık ona. Son dört gündür her gün benim kulübemi ziyaret etti. Her gelmesinde videosunu çektim. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar, bizi arıyorlar. 'Ne kadar güzel, biz de sevelim' diyorlar" diye konuştu.

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"Peyniri de özel geliyor"

Balıkçı barınağındaki Osman Yamak da kargayı her gördüğünde beslediğini ve zamanla ona alıştıklarını ifade ederek, "Her geldiğimde hemen ayağımın dibine gelir, burada onu beslerim. Ondan sonra gezer, böyle bir tur atar ve tekrar buraya gelir. Şimdi benim tekneye çıktı, oradan karşıya geçti. Artık burada bir eğlencemiz oldu. Ona alıştık, onu görmeden duramıyoruz. Her geldiğimizde burada olacak diye düşünüyoruz. Rahmetli Recep abi vardı. Bir ara Recep abinin maskotu martılardı. Martılara elinden balık yediriyordu. Bizde de ondan bir hatıra kaldı burada. Şimdi onun yerini bu karga aldı. Pilav yapıyoruz, yediriyoruz. Peyniri de özel geliyor. Özel olarak besliyoruz" şeklinde konuştu.