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        Bilek güreşinde dünya ikincisi Merve Keskin, Samsun'da çiçeklerle karşılandı

        Hindistan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikinci olan Merve Keskin, memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 23:18 Güncelleme:
        Bilek güreşinde dünya ikincisi Merve Keskin, Samsun'da çiçeklerle karşılandı

        Hindistan’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikinci olan Merve Keskin, memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

        Hindistan’ın Yeni Delhi kentindeki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kilo sol kol kategorisinde dünya ikincisi alan Keskin'e Merzifon Havaalanı'nda ailesi ve öğretmenleri çiçek verdi.

        Merve Keskin, AA muhabirine açıklamasında mutlu olduğunu belirterek "Dünya şampiyonu olamasam da ikinci oldum ve yine de bayrağımı dalgalandırdım. Çok gururluyum. Emeği geçenlere ve bana her zaman destek olan aileme de arkamda durdukları için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hedefim birinci olup bayrağımı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı söyletmek." dedi.

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        Baba Burhanettin Keskin, kızının başarısından dolayı çok büyük gurur duyduğunu söyledi.

        Beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Murat Aktaş ise hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

        Lise Müdürü Mahmut Bektaş ise Merve'nin daha güzel başarılara imza atarak okuldaki öğrencilere rol model olacağını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

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