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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar, Samsun Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu:

        Psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar, Samsun Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu:

        Psikiyatrist ve yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, "dijital perhiz" uygulanmasını önererek, "Çünkü çok fazla dijital hayatlar yaşadığımız zaman bir defa gerçeği kaybediyoruz, gerçek ilişkiyi kaybediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar, Samsun Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu:

        Psikiyatrist ve yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, "dijital perhiz" uygulanmasını önererek, "Çünkü çok fazla dijital hayatlar yaşadığımız zaman bir defa gerçeği kaybediyoruz, gerçek ilişkiyi kaybediyoruz." dedi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Samsun Kitap Fuarı'na katılan Sayar, okurlarıyla bir araya geldi, kitaplarını imzaladı.

        Okurlarıyla, "Durmak Cesareti: Hız Çağında Sükunet" konulu söyleşi yapan Sayar, AA muhabirinin sorularını da yanıtladı.

        Modern insanın sürekli bir yerlere yetişme, üretme ve başarılı olma telaşı içinde yaşadığını söyleyen Sayar, insanların düşünmekten kaçındıkları için hızlandıklarını ifade etti.

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        Sayar, "Çünkü durduğumuz zaman geçmişle ilgili bir sürü düşünce zihnimize üşüşüyor. Bakmak istemediğimiz acılar, kederler gözümüzün içine bakıyor. Ölüm fikriyle boğuşmak zorunda kalıyoruz. Hızlanmak bize günlük hayattaki dertlerimizi ve en temel meselemiz olan ölümü unutturuyor. Unutmak için hızlanıyoruz. Halbuki durmak cesaretini gösterebilsek, birazcık durabilsek düşüneceğiz de. Çünkü durmak düşünmektir aynı zamanda. Düşünmekten kaçtığımız için hızlanıyoruz." diye konuştu.

        - "İnsanı en çok rahat ettiren şey anlaşılmaktır"

        Sosyal medya ve dijital dünyanın insan ilişkileri üzerindeki etkilerine de değinen Sayar, şunları dile getirdi:

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        "Dijital perhizler uygulamalıyız. Çünkü çok fazla dijital hayatlar yaşadığımız zaman bir defa gerçeği kaybediyoruz, gerçek ilişkiyi kaybediyoruz. İnsanlarla yüz yüze, ruh ruha karşılıklı oturamaz, birbirimizle konuşamaz hale geliyoruz. Halbuki insanı en çok rahat ettiren şey anlaşılmaktır. Anlaşılmadığımızı hissettiğimiz her ilişkide kendimizi eksik bırakılmış hissederiz. Dolayısıyla mümkün olabildiğince organik ilişkiler geliştirmeye gayret etmeliyiz."

        Gençlerin ruhlarını besleyecek uğraşlara yönelmeleri gerektiğini belirten Sayar, şu tavsiyelerde bulundu:

        "Doğada olmalarını, spor yapmalarını, sanatla ilgilenmelerini tavsiye ederim. Ruhlarını besleyecek şeyler yapmalarını tavsiye ederim. Yani ruhlarını çar çöple doldurmasınlar, kafalarının içini ıvır zıvırla doldurmasınlar. Onlara da organik bir hayat tavsiye ederim. İyi arkadaşlıklar kurmalarını, dostane ilişkilerini sağlam tutmalarını tavsiye ederim."

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        Yazarlar için kitap fuarlarının okurlarla buluşma yerleri olduğuna işaret eden Sayar, "Her buluşma bizim için bir zenginleşme vesilesi." ifadesini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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