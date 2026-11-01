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        Samsun Kitap Fuarı'nda bir okura 200 kitap hediye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Samsun Kitap Fuarı'nda bir okura 200 kitap hediye edildi

        SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Samsun Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen kitap kampanyasının kazananı belli oldu.

        Fuarın 9'uncu gününde sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanyada 200 kitabın sahibi Duygu Eliküçük oldu.

        SBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürü Sevim Odabaş, kitapları kazanan Eliküçük'ü tebrik ederek, "Samsun Kitap Fuarı'nın 9'uncu gününde sosyal medya üzerinden yapmış olduğumuz kitap kampanyasının talihlisiyle beraberiz. Kendisini tebrik ediyorum. Keyifli okumalar diliyorum." dedi.

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        Kitapları kazanan Duygu Eliküçük ise organizasyon dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a ve kendisiyle ilgilenen Sevim Odabaş'a teşekkür etti.

        Eliküçük, kitap fuarının düzenlenmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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