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        Samsun'da su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Samsun'da su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İ.Ş. idaresindeki 55 KY 198 plakalı otomobil, Kocaman Mahallesi'nde su kanalına devrildi.

        Kazada sürücü İ.Ş. ile otomobilde bulunan H.T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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