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        Samsun Kitap Fuarı sona erdi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından düzenlenen Samsun Kitap Fuarı, 9 günlük programın ardından tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 23:32 Güncelleme:
        Samsun Kitap Fuarı sona erdi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından düzenlenen Samsun Kitap Fuarı, 9 günlük programın ardından tamamlandı.

        Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar yayınevlerini, yazarları ve kitapseverleri bir araya getirdi.

        Fuar boyunca imza günleri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle ziyaretçilere çeşitli programlar sunuldu.

        Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Fuar Koordinatörü Esra Varış, yaptığı açıklamada, fuarın şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

        Fuarın 9 gün sürdüğünü hatırlatan Varış, "29 Ekim kutlamalarına da dahil ettiğimiz fuarımızda imzalar, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle dolu dolu bir fuar geçirdik." dedi.

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        Fuara katılan Selim Acer ise fuarın çevre illerden de ziyaretçi çektiğine dikkati çekti.

        Fuarı ziyaret eden vatandaşlardan Ali Karataş da "Çok çeşitlilik var. Dünya klasiklerinden çok uygun kitaplar bulduk. Rafımızı biraz daha zenginleştireceğiz. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Bu tarz etkinliklerin yapılması bizim için de daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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