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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Nadir kuşların peşinde bir savcı Adaletin savcısı, yaban hayatının fotoğrafçısı: Tetiğe değil deklanşöre basıyor, yaban hayatının gizemini ortaya çıkarıyor

        Nadir kuşların peşinde bir savcı Adaletin savcısı, yaban hayatının fotoğrafçısı: Tetiğe değil deklanşöre basıyor, yaban hayatının gizemini ortaya çıkarıyor

        Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, adliye koridorlarından doğanın eşsiz güzelliklerine uzanan tutkusuyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanında 350'ye yakın kuş türünü fotoğraflayan Soğukpınar, nadir görülen türleri ve yaban hayatının en özel anlarını objektifiyle kaydederek avcılığa karşı farkındalık oluşturuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Nadir kuşların peşinde bir savcı Adaletin savcısı, yaban hayatının fotoğrafçısı: Tetiğe değil deklanşöre basıyor, yaban hayatının gizemini ortaya çıkarıyor

        Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, adliye koridorlarından doğanın eşsiz güzelliklerine uzanan tutkusuyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanında 350'ye yakın kuş türünü fotoğraflayan Soğukpınar, nadir görülen türleri ve yaban hayatının en özel anlarını objektifiyle kaydederek avcılığa karşı farkındalık oluşturuyor.

        Yıllardır kuş fotoğrafçılığı yapan Samsun Bölge Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, izinli olduğu günlerde ve adli tatillerde herkesin uyuduğu saatlerde kamuflajını giyip Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilindeki yaban bölgelerine giderek kuşları fotoğraflayabilmek için saatlerce bekliyor. Bir kuş türünü görüntülemek için saatlerce kıpırdamadan bekleyen Soğukpınar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 350'ye yakın kuş türünü fotoğrafladı. Soğukpınar'ın objektifine zaman zaman nesli tehlike altında olan ya da nadir görülen kuş türleri ve hayvanlar da takılıyor.

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        Savcı Soğukpınar son olarak 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi'nde ve Türkiye'nin farklı illerindeki yaban bölgelerinde akbalıkçılların balık avlamasını, büyük baştankaranın çiçek tomurcuklarını karıştırmasını, sığır balıkçılının küpeli su yılanını yemesini, saz horozu ailesinin sabah kahvaltısını, kızılgerdanın banyo edişini, karabatakların balık avını, yalıçapkınının eşsiz güzelliğini, ürkeklik sürüsünün ve reisinin aile fertlerini çağırmasını ve birçok yaban hayvanı ile kuşun doğal hallerini tetiğe değil, deklanşöre basarak ölümsüzleştirdi.

        "Tetiğe değil, denklanşöre bas"

        Öte yandan, çektiği fotoğrafların yanı sıra ilginç ve gözlemlenmesi zor anları da videoya alan Savcı Soğukpınar, bu anları kendisine ait sosyal medya hesaplarından paylaşarak tüm vatandaşların görmesine ve farkındalık kazanmasına vesile oluyor. Avcılığa karşı duruş sergileyerek doğanın tüm güzelliklerini gözler önüne seren Soğukpınar, "Tetiğe değil, deklanşöre bas. Öldürme, ölümsüzleştir" mottosuyla vatandaşlara doğa ve çevre bilinci aşılıyor. Savcı Soğukpınar'ın sosyal medyadaki paylaşımları vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Hayatlarında ilk kez farklı kuş türlerinin varlığından haberdar olan vatandaşlar, emeklerinden dolayı Soğukpınar'a teşekkür ediyor.

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