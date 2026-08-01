Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da protokol üyeleri Yakakent ve Alaçam'daki yatırımları inceledi

        Samsun'da protokol üyeleri Yakakent ve Alaçam'daki yatırımları inceledi

        Samsun Valisi Orhan Tavlı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Yakakent ve Alaçam ilçelerinde yapımı süren projeleri yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Samsun'da protokol üyeleri Yakakent ve Alaçam'daki yatırımları inceledi

        Samsun Valisi Orhan Tavlı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Yakakent ve Alaçam ilçelerinde yapımı süren projeleri yerinde inceledi.

        Vali Tavlı ve milletvekili Muş'a incelemelerinde, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, DSİ Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Karayolları Bölge Müdürü Serdar Ateş, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ile ilgili ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları ve parti yöneticileri eşlik etti.

        Heyet program kapsamında, bölge ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlaması hedeflenen Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, iki ilçenin sağlık altyapısını güçlendirecek Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi ve turizm potansiyelini artıracak Çamgölü Mesire Alanı projelerinde incelemelerde bulundu.

        Yürütülen çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi alan heyet, projelerin gelinen son durumunu değerlendirdi.

        Ziyaretlerde, ilçelerin kalkınmasına katkı sunacak yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve projelerin daha etkin ilerletilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        OpenAI soruşturmasını genişletti
        OpenAI soruşturmasını genişletti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Genç Türk şefin Berlin Filarmoni başarısı
        Genç Türk şefin Berlin Filarmoni başarısı
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        İspanya ile AB arasında gerilim
        İspanya ile AB arasında gerilim
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!

        Benzer Haberler

        Çarşamba'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çarşamba'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Semt pazarında elle tacize tutuklama
        Semt pazarında elle tacize tutuklama
        Samsun'da valiliğin uyarısına rağmen denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi...
        Samsun'da valiliğin uyarısına rağmen denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi...
        3 aydır tek başına İsrail'i protesto ediyor
        3 aydır tek başına İsrail'i protesto ediyor
        Uyuşturucu suçundan hapis cezası olan kadın yakalandı
        Uyuşturucu suçundan hapis cezası olan kadın yakalandı
        Semt pazarında genç kadına elle tacize gözaltı
        Semt pazarında genç kadına elle tacize gözaltı