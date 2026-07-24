Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 207 fişek, kurusıkı tabanca ile yivsiz otomatik tüfek ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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