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        Samsun'un Ladik ilçesinde dolu etkili oldu

        Samsun'un Ladik ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 00:04 Güncelleme:
        Samsun'un Ladik ilçesinde dolu etkili oldu

        Samsun'un Ladik ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini doluya bıraktı.

        Dolu nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü, tarım arazilerinde mahsul zarar gördü, araçlarda ve iş yerlerinde hasar oluştu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dolunun etkilediği tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlattı.

        Öte yandan Samsun Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre il genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

        Valilik tarafından yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmeleri gerektiği kaydedildi.



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