Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da sağanak nedeniyle bazı tarım alanlarını su bastı

        Samsun'da sağanak nedeniyle bazı tarım alanlarını su bastı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanağın ardından tarım alanlarında da su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Samsun'da sağanak nedeniyle bazı tarım alanlarını su bastı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanağın ardından tarım alanlarında da su birikintileri oluştu.

        İlçeye bağlı Çınarlık Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak, özellikle tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı. Fındık bahçesi ile fasulye, mısır, biber, patlıcan ekili tarlalarda biriken su nedeniyle çiftçiler kendi imkanlarıyla tahliye çalışması başlattı.

        Çiftçiler, tarlalarda biriken suyu sondaj sistemi ve pompalar aracılığıyla tahliye etmeye çalışıyor.

        Çınarlık Mahallesi Muhtarı Mustafa Dilsiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın sabah saatlerinde başladığını ve mahallede tarım arazileri ile evlerin önündeki alanlarda su birikintileri oluştuğunu söyledi.

        REKLAM

        Mahallenin aşırı yağışlarda su baskını sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirten Dilsiz, yetkililerden sorunun çözülmesini istediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        AB'de Kuraklık Krizi
        AB'de Kuraklık Krizi
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!

        Benzer Haberler

        Samsun'da ulaşıma zam teklifi meclisten geçti
        Samsun'da ulaşıma zam teklifi meclisten geçti
        Traktör devrildi: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı
        Traktör devrildi: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı
        Gülsan yeni kimliğine kavuşuyor Proje yarışması tamamlandı, ödül alacak pro...
        Gülsan yeni kimliğine kavuşuyor Proje yarışması tamamlandı, ödül alacak pro...
        Havza'da taş ocağını genişletme planına mahalleli tepkisi
        Havza'da taş ocağını genişletme planına mahalleli tepkisi
        Karaaslan'dan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü mesajı
        Karaaslan'dan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü mesajı
        Samsun'da "Cemre Kamp"ın 6'ncı etabı sona erdi
        Samsun'da "Cemre Kamp"ın 6'ncı etabı sona erdi