Samsun'da sağanak nedeniyle bazı tarım alanlarını su bastı

Çınarlık Mahallesi Muhtarı Mustafa Dilsiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın sabah saatlerinde başladığını ve mahallede tarım arazileri ile evlerin önündeki alanlarda su birikintileri oluştuğunu söyledi.

İlçeye bağlı Çınarlık Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak, özellikle tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı. Fındık bahçesi ile fasulye, mısır, biber, patlıcan ekili tarlalarda biriken su nedeniyle çiftçiler kendi imkanlarıyla tahliye çalışması başlattı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanağın ardından tarım alanlarında da su birikintileri oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.