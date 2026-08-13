Samsun'da sağanak yollarda su birikintilerine neden oldu

Belediye ekipleri suları tahliye etmek ve göllenen yolları açmak için mesai harcadı. Bölge Trafik ekipleri ise su birikintilerinin oluştuğu yollarda önlem aldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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