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        Samsun'da sağanak yollarda su birikintilerine neden oldu

        Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Samsun'da sağanak yollarda su birikintilerine neden oldu

        Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Özellikle Canik ilçesinde etkisini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, yollarda göllenmeler meydana geldi. Bir mazgaldan yaklaşık 4-5 metre yüksekliğe su fışkırdı.

        Su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Belediye ekipleri suları tahliye etmek ve göllenen yolları açmak için mesai harcadı. Bölge Trafik ekipleri ise su birikintilerinin oluştuğu yollarda önlem aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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