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        Samsun'dan Suriye'ye çöp kamyonu desteği

        Samsun'un Terme ilçesinden bir çöp kamyonu Suriye'deki yerel yönetimlerin temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) hibe edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 23:37 Güncelleme:
        Samsun'dan Suriye'ye çöp kamyonu desteği

        Samsun'un Terme ilçesinden bir çöp kamyonu Suriye'deki yerel yönetimlerin temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) hibe edilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şenol Kul başkanlığında gerçekleştirilen ağustos ayı olağanüstü meclis toplantısında, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki bir çöp kamyonunun Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığına bağışlanmak üzere AFAD'a hibe edilmesi konusu görüşüldü.

        Teklif, belediye meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

        Belediye Başkanı Kul, kararın yalnızca araç desteği olmadığını, kardeşlik ve dayanışma anlayışının da bir göstergesi olduğunu belirtti.

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        Kul, "Bizim medeniyetimiz, zor zamanlarda ihtiyaç sahibinin yanında olmayı, paylaşmayı ve kardeşlik hukukunu esas alan bir anlayışa sahiptir. Terme Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        AFAD aracılığıyla gerçekleştirilecek hibeyle Suriye'deki yerel yönetimlerin temizlik hizmetlerine katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Kul, şöyle devam etti:

        "Az veren maldan, çok veren candan. Önemli olan, ihtiyaç duyulan bir zamanda kardeşlerimizin yanında olabilmektir. Terme olarak bu dayanışmanın küçük de olsa bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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