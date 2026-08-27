Samsun'da seyir halindeki aracın arka tekerleği çıktı

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Karşı şeride fırlayan tekerlek, Samsun-Ordu istikametinde seyreden plakası henüz belirlenemeyen bir otomobile çarptı.

Ordu-Samsun kara yolu Çınarlık mevkisinde seyreden 28 ABZ 177 plakalı otomobilin sol arka tekerleği, henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıktı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki otomobilin yerinden çıkan tekerleği, karşı şeritte ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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