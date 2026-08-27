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        Samsunspor'un yeni transferi Ohlenschlaeger, Türkiye'de kendini kanıtlamak istiyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Danimarkalı yeni transferi Oskar Ohlenschlaeger, Türkiye'de kendini kanıtlamak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Samsunspor'un yeni transferi Ohlenschlaeger, Türkiye'de kendini kanıtlamak istiyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Danimarkalı yeni transferi Oskar Ohlenschlaeger, Türkiye'de kendini kanıtlamak istediğini söyledi.

        Kırmızı-beyazlıların oyuncusu Ohlenschlaeger, kulübün sosyal medya hesaplarına yaptığı açıklamada, kendi adını büyük marka haline getirmek ve hikayesini yazmak için Türkiye'ye geldiğini belirtti.

        Samsunspor'un hedefleriyle kariyer planlarının örtüştüğünü ifade eden Ohlenschlaeger, Samsun'da kendisini herkesin çok sıcak karşıladığını dile getirdi.

        Farklı bir ülkede futbol oynamanın önemli bir meydan okuma olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki futbolcu, "Futbol dünyasındaki hedeflerime ulaşmak için bu adımı atmam gerekiyordu. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Beni daha çok hücumu düşünen bir orta saha oyuncusu olarak göreceksiniz. İkili mücadelelere girmeyi, önde baskı yapmayı ve tempolu koşuları seviyorum. Aynı zamanda gol atarak ve asist yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

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        Kırmızı-beyazlı takımın başarısına doğrudan katkı sunmayı hedeflediğine işaret eden kanat oyuncusu, "Büyük bir ligde ve daha büyük bir sahnede kendimi kanıtlamaya hazırım. Türkiye'de kendimi kanıtlamak istiyorum. Samsunspor'un ligin zirvesini hedefleyen ve Avrupa'da mücadele etmek isteyen iddialı bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Ben de kendimi bu hedeflerin bir parçası olarak görüyorum. Hayalleri ve hedefleri olan hırslı bir oyuncuyum. Bu yüzden buranın benim için doğru adres olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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