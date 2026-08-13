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        Samsun'da traktör römorkunun devrildiği kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Samsun'da traktör römorkunun devrildiği kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Bekir Baştuğ yönetimindeki 55 ABG 735 plakalı traktörün römorku, Türkmen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile römorkta bulunan Fatma, İsmail, Gülperi, Zeliha ve Hülya Coşar ile Esnem Nur ve Beyzanur Güler yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Coşar (53), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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