Samsun'da traktör römorkunun devrildiği kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Coşar (53), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile römorkta bulunan Fatma, İsmail, Gülperi, Zeliha ve Hülya Coşar ile Esnem Nur ve Beyzanur Güler yaralandı.

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