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        Samsun'da tramvay koltuğu uyuyan yavru kediye ayrıldı

        Samsun'da tramvay hattındaki bir koltukta uykuya dalan yavru kedi, yolculara sıcak ve keyifli anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Samsun'da tramvay koltuğu uyuyan yavru kediye ayrıldı

        Samsun'da tramvay hattındaki bir koltukta uykuya dalan yavru kedi, yolculara sıcak ve keyifli anlar yaşattı.

        Samsun tramvay hattında seyahat eden vatandaşlar, yolculuk esnasında koltuklardan birinde uyuyan yavru kediyle karşılaştı.

        Tramvayın dolu olmasına rağmen vatandaşlar, koltukta huzurla uyuyan minik kediyi rahatsız etmeden yolculuklarına devam etti.

        Atakum ilçesindeki bir durakta tramvaya giren yavru kedi, Tekkeköy ilçesine kadar yolculuk etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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