Samsun'da tramvay koltuğu uyuyan yavru kediye ayrıldı

Atakum ilçesindeki bir durakta tramvaya giren yavru kedi, Tekkeköy ilçesine kadar yolculuk etti.

Tramvayın dolu olmasına rağmen vatandaşlar, koltukta huzurla uyuyan minik kediyi rahatsız etmeden yolculuklarına devam etti.

Samsun'da tramvay hattındaki bir koltukta uykuya dalan yavru kedi, yolculara sıcak ve keyifli anlar yaşattı.

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