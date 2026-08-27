Samsun'da tramvay koltuğu uyuyan yavru kediye ayrıldı
Samsun'da tramvay hattındaki bir koltukta uykuya dalan yavru kedi, yolculara sıcak ve keyifli anlar yaşattı.
Samsun'da tramvay hattındaki bir koltukta uykuya dalan yavru kedi, yolculara sıcak ve keyifli anlar yaşattı.
Samsun tramvay hattında seyahat eden vatandaşlar, yolculuk esnasında koltuklardan birinde uyuyan yavru kediyle karşılaştı.
Tramvayın dolu olmasına rağmen vatandaşlar, koltukta huzurla uyuyan minik kediyi rahatsız etmeden yolculuklarına devam etti.
Atakum ilçesindeki bir durakta tramvaya giren yavru kedi, Tekkeköy ilçesine kadar yolculuk etti.
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