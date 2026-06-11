Samsun'da tramvayın çarptığı lise öğrencisi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvayın çarptığı lise öğrencisi yaralandı. Vatman G.I'nın (35) kullandığı tramvay, Cumhuriyet Mahallesi Ömürevleri Tramvay Durağı'nda Ela A'ya (17) çarptı. Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Ela A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatman G.I. ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. Ela A'nın özel lisede 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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