Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yi (35) yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        OMÜ Ziraat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu: 210 genç mühendis kep fırlattı
        OMÜ Ziraat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu: 210 genç mühendis kep fırlattı
        Alaçam'da ortaokullar arası futbol turnuvası tamamladı
        Alaçam'da ortaokullar arası futbol turnuvası tamamladı
        'Hastalığı sessiz dönemde yakalamak hayat kurtarıyor' Samsun'da "Erken Fark...
        'Hastalığı sessiz dönemde yakalamak hayat kurtarıyor' Samsun'da "Erken Fark...
        Selde zarar gören Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası yıkıldı
        Selde zarar gören Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası yıkıldı
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu