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        Samsun'da yaz aylarında vektörle mücadele çalışmaları artırıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla çoğalan vektör kaynaklı risklere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Samsun'da yaz aylarında vektörle mücadele çalışmaları artırıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla çoğalan vektör kaynaklı risklere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre sağlığının korunması amacıyla özellikle çocukların yoğun olarak vakit geçirdiği parklar, oyun alanları ve yeşil yaşam alanlarında kene, karasinek ve benzeri zararlılara karşı düzenli ilaçlama yapılıyor.

        Çalışmalarla halk sağlığının korunması ve vatandaşların daha güvenli ortamlarda vakit geçirmesi amaçlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesi, 202 biyosidal ürün uygulayıcısı, 6 teknik personel ve 1 makine bakım ustasından oluşan ekibiyle ilçelerde de çalışma yürütüyor.

        İlçe belediyeleriyle yapılan protokol kapsamında biyosidal ürün, ekipman ve teknik destek sağlanırken, çalışmalar 49 araç, 49 ilaçlama makinesi, 1 ilaçlama dronu ve 50 ekiple devam ediyor.

        Yıl boyunca tespit edilen yaklaşık 300 bin üreme noktası düzenli olarak ilaçlanıyor.

        Özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakalarının önüne geçilmesi amacıyla riskli alanlar belirli periyotlarla kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapılıyor.

        Hava sıcaklıklarının artmasıyla tüm derelerde 10 günlük periyotlarla biyolojik ilaçlarla dere ilaçlaması da gerçekleştiriliyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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