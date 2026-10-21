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        Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına devam etti

        – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına devam etti

        – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Nuri Asan Tesisleri'nde Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan rejenerasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından çim sahada uzun ve kısa pas, rondo ve top çalma çalışmaları yapan kırmızıbeyazlılar, antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

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