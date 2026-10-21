Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına devam etti

Nuri Asan Tesisleri'nde Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan rejenerasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından çim sahada uzun ve kısa pas, rondo ve top çalma çalışmaları yapan kırmızıbeyazlılar, antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

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